Die Gerresheimer-Aktie behauptet sich nach dem zuletzt analysierten Kurssprung weiterhin in unmittelbarer Nähe zum Widerstand bei 29,56 €. Der anschließende Rücksetzer wurde bislang oberhalb der Unterstützung bei 27,44 € aufgefangen, sodass das konstruktive Ausbruchsszenario bestehen bleibt. Gelingt nun der nachhaltige Sprung über 30 €, könnte sich die Erholung bis in die Kurszone zwischen 34 und 37 € ausweiten. Die Ausgangslage bleibt konstruktiv ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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