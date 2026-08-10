ROUNDUP: Hypoport bestätigt Jahresziele für 2026 - Aktie legt zu

BERLIN - Der Finanzdienstleister Hypoport sieht sich auf Kurs zu seinen Jahreszielen. "Die geopolitischen Spannungen des ersten Halbjahres könnten bei einer Fortsetzung das Marktumfeld im zweiten Halbjahr noch negativ beeinflussen", sagte Unternehmenschef Ronald Slabke bei Vorlage von endgültigen Zahlen zum zweiten Quartal am Montag. Das Unternehmen dürfte jedoch erneut Marktanteile gewinnen und in den letzten noch verlustreichen Gesellschaften Wachstum erzielen. Dies werde sich positiv auf den operativen Gewinn (Ebit) auswirken. Zudem dürfte das Schlussquartal wieder einen hohen Ergebnisbeitrag beisteuern.

ROUNDUP: Stabilus verliert erneut Finanzvorstand - Aktie rutscht ab

KOBLENZ - Der Auto- und Industriezulieferer Stabilus muss sich in einer schwierigen wirtschaftlichen Phase erneut einen neuen Finanzvorstand suchen. Andreas Jaeger habe den Aufsichtsrat gebeten, seinen Vertrag aus persönlichen Gründen vorzeitig aufzulösen, teilte das Unternehmen am Freitag in Koblenz mit. Das Gremium sei dieser Bitte "mit Bedauern und im gegenseitigen Einvernehmen" nachgekommen. Jaeger habe sein Amt mit sofortiger Wirkung niedergelegt. Die Aktie ging am Montag auf Talfahrt.

Kreise: Gamestop könnte milliardenschwere Offerte für Ebay zurückziehen

SAN JOSE - Der Videospiele-Händler Gamestop könnte sein Übernahmeangebot für die Online-Handelsplattform Ebay zurückziehen. Stattdessen erwäge Gamestop-Chef Ryan Cohen, Ebay eine Partnerschaft oder ein Gemeinschaftsunternehmen vorzuschlagen, berichtet die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen.

Wohnungsmangel: Mieten in Deutschland steigen deutlich

FRANKFURT - Die Mieten in Deutschland ziehen angesichts fehlender Wohnungen kräftig an. Nach Daten des Verbands deutscher Pfandbriefbanken (VDP) stiegen die Neuvertragsmieten in Mehrfamilienhäusern im zweiten Quartal um 3,2 Prozent gemessen am Vorjahreszeitraum.

Dräger hofft beim PFAS-Verbot auf die Bundesregierung



LÜBECK - In der Debatte um ein weitreichendes PFAS-Verbot auf EU-Ebene wartet Drägerwerk -Chef Stefan Dräger auf ein Einschreiten der Bundesregierung. "Die Bundesregierung könnte noch immer eingreifen und sagen, wir haben jetzt eine politische Bewertung auch der gesellschaftlichen Auswirkungen vorgenommen und wir wollen den Vorschlag ändern." Er warte auf eine Initiative der Regierung, den deutschen Industriestandort zu retten.



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ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst. /jha



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