Bei Stabilus läuft gerade einiges schief. Der Finanzchef ist weg, der Aktienkurs bricht erneut ein, und die kurze Erholungsphase der vergangenen Wochen verpufft wie ein nasser Funken. Andreas Jaeger hatte um die sofortige Auflösung seines Vertrages gebeten, der Aufsichtsrat stimmte zu, und damit ist die Führungsriege des Unternehmens nach weniger als einem Jahr wieder eine Person kürzer. Der zweite Rückzug in wenigen Monaten Was auffällt: Es ist ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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