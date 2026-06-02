Die AXA-Aktie kommt nicht richtig in Schwung. Nach den jüngsten Quartalszahlen war eigentlich Rückenwind erwartet worden, doch der blieb aus. Nun sorgt zusätzlich ein Urteil des Bundesgerichtshofs für Schlagzeilen. Dabei geht es um Klauseln in der Krankenversicherung des französischen Allianz-Konkurrenten.Das Wichtigste kurz und knapp:• AXA hat vor dem BGH eine Niederlage bei Krankentagegeldversicherungen kassiert. • Für betroffene Versicherte könnten daraus Nachzahlungsansprüche entstehen. • Anleger ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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