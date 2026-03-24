Allschwil - Die Baselbieter Skan Group hat im Geschäftsjahr 2025 sowohl beim Umsatz als auch beim Ergebnis tiefere Werte erzielt. Der Auftragseingang bleibt hingegen robust. 2026 will das Unternehmen wieder zulegen. Der Reingewinn von Skan sank 2025 um 57 Prozent auf 17,6 Millionen Franken, wie der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten am Dienstag mitteilte. Der Generalversammlung wird nun die Ausschüttung einer Dividende ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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