Allschwil - Bei der Baselbieter Skan Group hat eine geringere Zahl an Projektverschiebungen zu einem deutlichen Anstieg von Umsatz und Gewinn geführt. Geholfen hat auch die erstmalig vollzeitige Konsolidierung der Zukäufe Metronik und ABC Transfer. Daher werden die Ziele für das laufende Jahr bestätigt. Der Hersteller von Anlagen für die sterile Abfüllung von Medikamenten verbuchte laut einer Mitteilung vom Dienstag ein Umsatzwachstum um 22,2 Prozent ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2026 Moneycab