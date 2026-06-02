Datum der Anmeldung:
28.05.2026
Aktenzeichen:
B9-63/26
Unternehmen:
Swiss Life Deutschland Holding GmbH (D); Erwerb des operativen Geschäfts der TELIS Unternehmensgruppe AG (D) sowie 49,996% der Anteile an der innoAS GmbH (D)
Produktmärkte:
Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Versicherungsmakler
28.05.2026
Aktenzeichen:
B9-63/26
Unternehmen:
Swiss Life Deutschland Holding GmbH (D); Erwerb des operativen Geschäfts der TELIS Unternehmensgruppe AG (D) sowie 49,996% der Anteile an der innoAS GmbH (D)
Produktmärkte:
Finanzdienstleistungen, Vermögensverwaltung, Versicherungsmakler
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