AMG Critical Materials hat sich auf die Verarbeitung und das Recycling kritischer Metalle spezialisiert. Die große Investitionsphase hat das Unternehmen hinter sich. Von Oddo BHF gibt es eine neue Kaufempfehlung für die Aktie.AMG ist derzeit der einzige Player in Europa mit einer eigenen Lithiumhydroxid-Raffinerie. AMG deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette ab. Lithium kommt aus dem eigenen Mibra-Minenkomplex in Minas Gerais in Brasilien. Parallel hat sich AMG den Zugang zu Lithium in Europa ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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