Die AMG Critical Materials-Aktie hat seit ihrem Tief im vergangenen Jahr einen erfolgreichen Turnaround vollzogen. Nach einem Anstieg bis auf rund 42 € kam es zuletzt zu Gewinnmitnahmen. Am Freitag verliert sie aktuell leicht und notiert bei etwa 33,10 €. Damit stellt sich die Frage, ob die Konsolidierung eine neue Einstiegschance eröffnet. Strategische Positionierung bei kritischen Rohstoffen Mit der zunehmenden geopolitischen Fragmentierung gewinnen ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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