AMG Critical Materials N.V. (AMG) hat im zweiten Quartal 2026 ein deutlich verbessertes Ergebnis erzielt und den Ausblick für das Gesamtjahr angehoben. Das bereinigte EBITDA stieg auf 92 Mio. US-Dollar und lag damit 30 Prozent über dem Vorjahreswert von 71 Mio. US-Dollar. Positiv wirkten sich die höheren Lithiumpreise sowie planmäßig ins zweite Quartal verschobene Lithiumlieferungen aus. Zum 30. Juni 2026 verfügte AMG über eine starke Liquidität von 508 Mio. US-Dollar. Noch nicht enthalten sind dabei die Erlöse aus der jüngsten Kreditfinanzierung sowie dem Verkauf von Graphit Kropfmühl, wodurch ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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