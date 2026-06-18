AMG Critical Materials N.V. setzt ein starkes Zeichen im Wettbewerb um strategische Rohstoffe. Mit der Eröffnung einer neuen Chrome-Metall-Produktion im US-Bundesstaat Pennsylvania steigt AMG zum einzigen Hersteller von Chrome-Metall in den Vereinigten Staaten auf. Für Anleger ist die Meldung weit mehr als eine gewöhnliche Werkseröffnung. Sie berührt gleich mehrere Megatrends gleichzeitig: nationale Versorgungssicherheit, Rüstungsindustrie, Luft- und Raumfahrt sowie die Sicherung kritischer Rohstoffketten. USA holen kritische Produktion zurück ins Land Mit einem Investitionsvolumen von 15 Mio. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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