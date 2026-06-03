Mit dem Macbook Neo ist Apple offenbar ein Überraschungshit gelungen. Vernünftige Performance zum bezahlbaren Preis, das spricht viele Nutzer:innen an. Auch Windows-Hersteller haben das registriert und jetzt Alternativen vorgestellt. Ungünstiger könnten die Zeiten für Nutzer:innen auf der Suche nach einem neuen Laptop kaum sein. Die anhaltende Speicherknappheit sorgt aktuell dafür, dass bestehende Hardware wie die Playstation 5 oder das Steam Deck ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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