Kaiseraugst / Maastricht - DSM-Firmenich ist seit dem heutigen Donnerstag auch an der Schweizer Börse SIX kotiert. Dort sind die Papiere des niederländisch-schweizerischen Aroma-, Duftstoff- und Gesundheitskonzerns deutlich über dem Einstandskurs aus dem Handel gegangen. Zum Handelsstart wurde ein Kurs von 62,80 Franken je Aktie festgestellt. Am Abend gingen die Aktien mit 66,83 Franken mehr als 6 Prozent über ihrem Einstandskurs aus dem Handel. ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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