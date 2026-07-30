Kaiseraugst/Maastricht - Der Aroma-, Duftstoff- und Gesundheitskonzern DSM-Firmenich ist im zweiten Quartal organisch weiter gewachsen und hat das Tempo gegenüber dem Jahresauftakt sogar noch erhöht. Das an der Börse in Amsterdam und seit Mai auch an der Schweizer SIX kotierte Unternehmen übertraf damit die Erwartungen. Es konkretisierte sein Sparprogramm, das in den kommenden zwei Jahren den Abbau von rund 1000 Stellen zur Folge haben könnte. Im ...Den vollständigen Artikel lesen ...
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