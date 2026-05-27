NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für National Grid von 1386 auf 1377 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst Ajay Patel passte seine Schätzungen am Dienstag an die Geschäftsjahresbilanz des Stromnetzbetreibers an./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 13:45 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
ISIN: GB00BDR05C01
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