DJ PRESSESPIEGEL/Unternehmen

Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

DBAG - Die Medizintechnik erweist sich abermals als begehrt bei Private Equity. Die Deutsche Beteiligungs AG (DBAG) erwirbt eine Mehrheit am Auftragsfertiger Hipp Technology, wie sie der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) mitteilte. Das Unternehmen solle als Plattform für Zukäufe dienen. Mandatiert für die Transaktion ist die Investmentbank UBS. Der Wert des Unternehmens liegt nach Auskunft aus Finanzkreisen zwischen 200 und 300 Millionen Euro. Auf Anfrage wollen die Beteiligten dazu keine Auskunft geben. (FAZ)

DEUTSCHE BAHN - DB-Cargo-Chef Bernhard Osburg will die hoch verschuldete Güterbahnsparte schnell zurück in die Gewinnzone führen. Er sei für 2026 zuversichtlich, "dass wir entlang unserer Managementplanung auch ins Ziel einer schwarzen Null steuern", sagte Osburg im Interview mit dem Redaktionsnetzwerk Deutschland (RND). Gelingen soll das mithilfe eines Kosten- und Produktivitätsprogramms. Das Sparziel: Eine Milliarde Euro bis 2030. (RND)

SAP - Konzernchef Christian Klein will aufgrund der Veränderungen durch Künstliche Intelligenz das Gebührenmodell des Softwareanbieters überarbeiten. "Es wäre töricht, weiterhin auf Abonnementbasis abzurechnen, denn KI ist so leistungsfähig, dass sie viele Aufgaben automatisieren wird", sagte Klein in dieser Woche in Berlin. Unternehmen, die KI-Agenten einsetzen, um Aufgaben zu erledigen, würden weniger Nutzer benötigen. "Das ist eine große Veränderung in der Art, wie man Preise festlegt, wie man kommerzialisiert." Künftig sei für die Fakturierung der Kunden der Umfang des KI-Einsatzes entscheidend, bisher war die Zahl der Nutzer ausschlaggebend. Vorstandschef Klein will bei SAP zudem eine neue Einheit mit Hunderten Beschäftigten einrichten, um Kunden bei der Nutzung der Technologie zu unterstützen. Teams aus Beratern und Entwicklern mit branchenspezifischer Expertise sollen den Kunden beispielsweise dabei helfen, maßgeschneiderte KI-Lösungen auf Basis von SAP-Programmen zu entwickeln. (Börsen-Zeitung)

ALLIANZ - In der Versicherungsbranche hat ein neues Wettrennen begonnen. Es geht um die technischen Möglichkeiten der Künstlichen Intelligenz (KI). Wie sich das KI-Rennen gewinnen lässt, darauf hat die im Allianz-Vorstand für Operations, IT und Organisation zuständige Barbara Karuth-Zelle eine Antwort: "Nur mit Vertrauen", sagt sie im Gespräch mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung (FAZ) und fügt hinzu: "Das Vertrauen steigt, je mehr die Kunden und Mitarbeitenden die KI nutzen und je positiver sie den Einsatz von KI erleben." Unabhängig davon, was gesetzlich erlaubt ist, hält sie das Wertesystem der Allianz für entscheidend, weil die Kunden der Marke vertrauen. "Dieses Vertrauen müssen wir behalten, um in dem KI-Rennen bestehen zu können." Die Technologie mit Gewissen setzt voraus, dass die Kunden verstehen, wie die KI-Systeme funktionieren und wie sie von der Allianz bedient werden. (FAZ)

KRAFT HEINZ/UNILEVER - Kraft Heinz und Unilever haben kürzlich Gespräche über eine Megafusion ihrer Lebensmittelmarken geführt. Die Diskussionen zwischen den Unternehmen in den vergangenen Monaten, die nun beendet sind, bezogen sich laut mit den Gesprächen vertrauten Personen auf eine Fusion des Lebensmittelgeschäfts von Unilever und der Saucen-Sparte (Condiments) von Kraft Heinz. Die Prüfung einer Fusion unterstreicht das Ausmaß, in dem sowohl Kraft Heinz als auch Unilever mit einer gedämpften Nachfrage von zunehmend gesundheitsbewussten Verbrauchern zu kämpfen haben. (Financial Times)

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March 19, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)

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