Stuttgart (www.anleihencheck.de) - Das US-Hotelunternehmen Marriott International hat eine neue Unternehmensanleihe (ISIN US571903BY80/ WKN A4EQ2J) im Volumen von bis zu 600 Millionen US-Dollar emittiert, so die Börse Stuttgart.Die Anleihe verfüge über einen festen Kupon von 4,500% pro Jahr, der halbjährlich ausgeschüttet werde. Die erste Zinszahlung sei für den 1. November 2026 vorgesehen, das Laufzeitende liege am 1. Mai 2033. Die Anleihe könne ab einer Stückelung von 1.000 US-Dollar gehandelt werden. Der aktuelle Kurs betrage 98,67% (Stand: 04.03.2026), was eine Rendite bis zur Fälligkeit von rund 4,72% ermögliche. Für Euro-Anleger bestehe ein zusätzliches Währungsrisiko. Die Anleihe werde von Moody's mit Baa2 (Investment Grade) bewertet. (News vom 05.03.2026) (06.03.2026/alc/n/a) ...Den vollständigen Artikel lesen ...
