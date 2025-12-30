Am 30.12.1899 schrieb AT&T Wirtschaftsgeschichte und prägte über Jahrzehnte und zwei Weltkriege hinweg die amerikanische Telekommunikationsindustrie. AT&T war das Synonym für Telefonie in den Vereinigten Staaten, doch diese dominierende Stellung wurde nicht zufällig erreicht, sondern war das Ergebnis einer gezielten Unternehmensstrategie, technologischer Führerschaft und eines regulatorischen Umfelds, das Monopole zunächst duldete und teilweise sogar begünstigte. Ein entscheidender Meilenstein auf diesem Weg war die Übernahme der American Bell Telephone Company Ende1899. Mit dieser Transaktion ...Den vollständigen Artikel lesen ...
© 2025 iNTELLiGENT iNVESTiEREN