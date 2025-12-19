© Foto: Thomas Dinges - picture alliance/Eibner-Pressefoto/Thomas DingesGut geplant in den Tag. Mit dem wO-Tagesausblick haben Sie die wichtigsten Termine im Blick und starten bestens vorbereitet in den neuen Handelstag.Unternehmenstermine 07:00 Uhr, Deutschland: Hornbach Holding, Q3-Zahlen Deutschland: Veröffentlichung des DIW-Konjunkturbarometers Deutschland: Großer Verfallstag an der Börse USA: General Mills, Q2-Zahlen Tipp aus der Redaktion:Übrigens: Falls die hier vorgestellten Wertpapiere in Ihre individuelle Anlagestrategie passen: Über SMARTBROKER+ handeln Sie ab 0 Euro*.*ab 500 Euro Ordervolumen über gettex, zzgl. marktüblicher Spreads und Zuwendungen. Jetzt zu Smartbroker+ wechseln! Konjunkturdaten Japan: BoJ, Zinsentscheid 00:30 Uhr, Japan: …Den vollständigen Artikel lesen
