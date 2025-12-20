Aktien: Diese Woche lief es ganz gut. Und auch der grosse Verfallstag an den Terminbörsen am Freitag brachte zwar Liquidität und steigende Kurse. Aber es scheint, dass die meissten mit den aktuellen Ppositionsgewinnen zufrieden zu sein. Und wenn kein Hnadlungsbedarf, dann sollte auch nicht mehr viel passieren bis Ende des Jahres. Ausser der alte Mann im goldenen Huas bringt wieder Unruhe in die Welt. Das das Mercusor-Abkommen nach 25 (!) Jahren Verhandlungen jetzt an Meloni erstmal gescheitert ist, rechnen viele dem Willen Trumps zu. Freihandelsabkommen - quasi gegen die USA - sieht "man" nicht ...

Den vollständigen Artikel lesen ...