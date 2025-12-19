Summary: elumeo meldet positive Effekte aus Kostensenkungen Umsatz und Rohertrag besser als im Sanierungsplan Effizienzprogramm zeigt Wirkung Wachstumsinitiative wird fortgeführt Die elumeo SE hat für das laufende vierte Quartal 2025 eine spürbare operative Verbesserung gemeldet. Der auf Edelsteinschmuck spezialisierte Teleshopping- und E-Commerce-Anbieter profitiert weiterhin von seinem seit April laufenden Kosten- und Effizienzprogramm. Sowohl Umsatz als auch Rohertrag entwickeln sich im Weihnachtsquartal besser als ursprünglich im Restrukturierungsplan vorgesehen. Damit bestätigt sich, dass ...Den vollständigen Artikel lesen ...
