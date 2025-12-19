elumeo, nach eigenen Angaben führender elektronischer Einzelhändler für Edelsteinschmuck in Europa, scheint es im Schlussquartal 2025 endlich wieder heller zu werden. Nach einem starken Black Friday und einem bisher gut laufenden Weihnachtsgeschäft haben sich zentrale Kennzahlen deutlich besser entwickelt, als es der Restrukturierungsplan noch im Frühjahr erwarten ließ. Der Rohertrag liegt im laufenden vierten Quartal bislang um 8 Prozent unter Vorjahr - geplant waren für das Gesamtjahr minus 14 Prozent. Auch beim Umsatz zeigt sich eine positive Abweichung: Statt der im März 2025 prognostizierten ...

