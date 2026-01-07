© Foto: Rodrigo Abd / AP - dpaBaird ist der Ansicht, dass steigende Lithiumpreise und eine robuste Nachfrage für weiteres Aufwärtspotenzial bei Albemarle sorgen werden - selbst nach der beeindruckenden Kursrallye der vergangenen zwölf Monate.Die Investmentgesellschaft stufte den Chemiekonzern von Neutral auf Outperform hoch. Baird-Analyst Ben Kallo hob zudem sein Kursziel an und erhöhte es von 113 auf 210 US-Dollar. Die Aktie von Albemarle ist im vergangenen Jahr bereits um 76 Prozent gestiegen. Kallos neues Kursziel impliziert dennoch ein weiteres Kurspotenzial von rund 33 Prozent. Der Analyst begründete sein Kursziel mit den kurzfristigen Angebots- und Nachfrageverhältnissen, Albemarles Exponierung gegenüber dem …Den vollständigen Artikel lesen
© 2026 wallstreetONLINE