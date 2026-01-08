Nach einem starken Endspurt im vergangenen Börsenjahr ist der Best of Lithium Index stark in das Jahr 2026 gestartet. Mit den Kursen von SQM, Ganfeng oder Albemarle ging es weiter nach oben, denn der Lithiumpreis präsentiert sich unverändert in einer starken Verfassung. Denn es deutet sich an, dass dieser Rohstoff knapp werden dürfte. Schließlich ist Lithium der zentrale Rohstoff in der Batterieproduktion für E-Autos, immer wichtiger werdende Speicherlösungen und zunehmend auch für industrielle ...Den vollständigen Artikel lesen ...
