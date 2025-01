The following instruments on XETRA do have their first trading 22.01.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 22.01.2025Aktien1 EE3100021635 AS Tallinna Sadam2 JP3386890002 Genda Inc.3 US47804L1026 John Hancock Hedged Equity & Income Fund4 NO0013464750 Atlantic Sapphire ASAAnleihen1 XS2985311518 Matterhorn Telecom S.A.2 XS1261825381 African Development Bank3 XS2987630873 Deutsche Telekom AG4 US46647PEU66 JPMorgan Chase & Co.5 US61748UAE29 Morgan Stanley6 DE000NLB5AB4 Norddeutsche Landesbank -Girozentrale-7 DE000BU0E253 Deutschland, Bundesrepublik8 EU000A4DMK08 Europäischer Stabilitätsmechanismus [ESM]9 NO0013461988 SFL Corp. Ltd.10 US06051GML04 Bank of America Corp.11 US06051GMK21 Bank of America Corp.12 XS2985250898 Deutsche Telekom AG13 US25731VAC81 Dominion Energy South Carolina Inc.14 XS2910523716 Dynamo NewCo II GmbH15 XS2914524009 Emirates NBD Bank PJSC16 XS2971648725 Generali S.p.A.17 XS2984228838 Heimstaden AB18 XS2967738597 Hera S.p.A.19 US46647PEV40 JPMorgan Chase & Co.20 XS2986317506 JPMorgan Chase & Co.21 DE000A30VRU0 Landesbank Berlin AG22 XS2986730708 Nationwide Building Society23 XS2981975027 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.24 XS2981975613 Turkcell Iletisim Hizmetleri A.S.25 XS2986729015 Yorkshire Building Society26 DE000A3513U4 Berlin, Land27 XS2986724644 Jyske Bank A/S28 XS2986730617 Nationwide Building Society29 US06051GMM86 Bank of America Corp.30 US172967PU96 Citigroup Inc.31 US46647PEW23 JPMorgan Chase & Co.32 US61748UAF93 Morgan Stanley