|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ASHMORE GROUP PLC
|GB00B132NW22
|0,121 GBP
|0,1373 EUR
|BANK OF MARIN BANCORP
|US0634251021
|0,25 USD
|0,2175 EUR
|CANADIAN UTILITIES LIMITED
|CA1367178326
|0,4577 CAD
|0,2822 EUR
|CARD FACTORY PLC
|GB00BLY2F708
|0,013 GBP
|0,0147 EUR
|DUNEDIN INCOME GROWTH INVESTMENT TRUST P ...
|GB0003406096
|0,0425 GBP
|0,0482 EUR
|FS BANCORP INC
|US30263Y1047
|0,28 USD
|0,2436 EUR
|GENUS PLC
|GB0002074580
|0,217 GBP
|0,2463 EUR
|H&M HENNES & MAURITZ AB
|SE0000106270
|3,4 SEK
|0,3094 EUR
|HSBC HOLDINGS PLC
|GB0005405286
|0,1 USD
|0,087 EUR
|JPMORGAN INDIA GROWTH & INCOME PLC
|GB0003450359
|0,1108 GBP
|0,1258 EUR
|NCC AB
|SE0000117970
|4,5 SEK
|0,4095 EUR
|NORTHWEST BANCSHARES INC
|US6673401039
|0,2 USD
|0,174 EUR
|OP BANCORP
|US67109R1095
|0,12 USD
|0,1044 EUR
|PEAPACK-GLADSTONE FINANCIAL CORPORATION
|US7046991078
|0,05 USD
|0,0435 EUR
|TRIMAS CORPORATION
|US8962152091
|0,04 USD
|0,0348 EUR
|TRITAX BIG BOX REIT PLC
|GB00BG49KP99
|0,0191 GBP
|0,0217 EUR
|UNILEVER PLC
|GB00B10RZP78
|0,3928 GBP
|0,446 EUR
|WEATHERFORD INTERNATIONAL PLC
|IE00BLNN3691
|0,25 USD
|0,2175 EUR
|WESFARMERS LIMITED ADR
|US9508403063
|0,1397 USD
|0,1215 EUR
