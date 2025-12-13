Thermo Fisher Scientific - TMO: Analysten & Großinvestoren sind bullisch gestimmt!

Breakout-Setup!

Kursziele bis 750 USD! Thermo Fisher Scientific (TMO) stärkt seine Präsenz in Asien!

Thermo Fisher Scientific (TMO) - ISIN US8835561023

Rückblick: Mit einem Kursplus von 42 Prozent und einer engen Orientierung am 20er-EMA überzeugte die Thero-Fisher-Scientific-Aktie im vergangenen Halbjahr. Zuletzt formierte sich eine Widerstandslinie knapp unter 580 USD. Die Tatsache, dass die letzten beiden Tageskerzen deutlich kürzer waren, sorgt für zusätzliche Attraktivität bei diesem Breakout-Setup.

Thermo-Fisher-Scientific-Aktie: Chart vom 12.12.2025, Kürzel: TMO Kurs: 572.28 USD, Tageschart Quelle: TWS

Mögliches bullisches Szenario

Beim Überschreiten der Widerstandslinie könnte sich das zuletzt aufgestaute Momentum entladen. Das Kursziel läge nach Measured Move bei circa 615 USD, während Analysten deutlich höhere Werte bis zu 750 USD nennen.

Mögliches bärisches Szenario

Mit dem Stop Loss unter den letzten beiden Tageskerzen sichern wir uns ab für den Fall, dass die Jahresendrallye bei Thermo Fisher Scientific erst einmal nicht stattfindet. Ein Eistieg zu einem späteren zeitpunkt ist aber keinesfalls ausgeschlossen.

Meinung

Goldman Sachs hat die Beobachtung von Thermo Fisher aufgenommen und steigt direkt mit einer klaren Kaufempfehlung ein. Mit einem Kursziel von 685 US-Dollar sieht die Investmentbank rund 20 Prozent Aufwärtspotenzial gegenüber dem damaligen Kursniveau. Begründet wird das positive Urteil mit der starken Marktposition und der breiten Diversifikation des Konzerns, der von langfristigen Trends wie zunehmendem Outsourcing in Forschung, Entwicklung und Produktion profitieren dürfte. Besonders im Bereich Laboratory Products & Services erwartet man ein überdurchschnittliches Wachstum und traut dem Unternehmen zu, die aktuellen Markterwartungen zu übertreffen. Thermo Fisher hat hierzu seine Asien-Strategie deutlich hochgefahren: Mit einem neu eröffneten Bioprozess-Designzentrum in Hyderabad und dem gezielten Ausbau der Standorte in Incheon und Singapur baut der Konzern seine Bioprozess-Kapazitäten massiv aus und verankert sich tiefer in den wichtigsten Wachstumsmärkten der Region. Für Goldman Sachs ist Thermo Fisher kein zyklischer Mitläufer, sondern ein struktureller Gewinner mit solidem Wachstumspfad. Zudem haben mehrere Großinvestoren im letzten Quartal kräftig bei Thermo Fisher nachgelegt. Glenview Capital stockte seine Position um rund 183 Prozent auf etwa 137 Millionen. USD auf - ein klares Votum für eine Erholung der Nachfrage nach Forschungsinstrumenten und Bioprodukten. First Pacific Advisors erhöhte seinen Anteil sogar um 146 Prozent auf rund 104 Millionen USD und setzt damit auf bessere Margentransparenz und langfristiges Gewinnwachstum. Auch Armistice Capital griff zu und baute seine Position um 84 Prozent auf etwa 26,7 Millionen USD aus. Da institutionelle Anleger meist ein gutes Näschen haben, positionieren wir uns gleichfalls auf Seiten der Bullen.



Quellennachweise, Mögliche Interessenskonflikte, Meinung und sonstige Daten

Marktkapitalisierung: 215.01 Milliarden USD

Durchschnittsvolumen der letzten 20 Tage: 914.47 Millionen USD

Meine Meinung zu Thermo Fisher Scientific ist bullisch.

Veröffentlichungsdatum: 13.12.2025

Autor: Thomas Canali

