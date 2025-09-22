The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 22.09.2025
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 22.09.2025
ISIN Name
AU000000PEK2 PEAK RARE EARTHS LTD.
CA21872J3073 CORE ONE LABS INC.
HK0226001151 LIPPO LTD
NO0010781560 CANOPY HOLDINGS NK -,02
SE0016799001 MEDHELP CARE AB
SE0023469200 BRANDBEE HOLDING AB
US10552T1079 BRF ADR 1
US62526P8858 BOLLINGER INNOV. NEW 6/25
US67075A1060 NUVEEN PREFER.SEC+INC.OPP
US8472151005 SPARTANNASH CO.
