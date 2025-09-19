Toronto, Ontario--(Newsfile Corp. - Le 19 septembre/September 2025) - The common shares of Core One Labs Inc. will be delisted from the CSE at market close today, September 19, 2025.

Core One Labs Inc. is currently suspended. See Bulletin 2024-0804.

_________________________________

Les actions ordinaires de Core One Labs Inc. seront radiées de la CSE à la fermeture du marché aujourd'hui, le 19 septembre 2025.

Core One Labs Inc. est actuellement suspendue. Voir le Bulletin 2024-0804.

Date: Market Close/Clôture du marchés le 19 SEPT 2025 Symbol(s)/Symbole(s): COOL

SOURCE: Canadian Securities Exchange (CSE)