

Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



22.10.2025 / 09:43 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Titel: Vorname: Patrick Nachname(n): Voßhall

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Regenbogen AG

b) LEI

529900XGTGC0RJTMW533

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0008009564

b) Art des Geschäfts

Erfüllung der aufschiebenden Bedingung aus dem Kaufvertrag vom 30.06.2022, Übertragung von 15.334 Aktien zu je 13,50 EUR

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 13,50 EUR 207.009,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 13,5000 EUR 207.009,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

22.10.2025; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes





