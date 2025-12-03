The following instruments on XETRA do have their first trading 03.12.2025Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.12.2025Aktien1 VGG1472N1252 WeShop Holdings Ltd.2 LU0011857645 Brait PLC3 GRS326003019 Crete Plastics S.A.4 GRS084003011 Unibios Holdings S.A.5 AU000000WAT7 Waterco Ltd.6 CA00723J1049 Adobe Inc. CDR7 AU0000022402 Moho Resources Ltd.8 CA62940V2030 NTG Clarity Networks Inc.9 CA70289T1012 Patagonia Gold Corp.10 CA7504681007 Radius Gold Inc.11 AU0000154841 Tamboran Resources Corp. CDIS12 US8794338298 Telephone & Data Systems Inc.13 AU0000436933 Ore Resources Ltd.14 CA7242551041 Pirate Gold Corp.15 US8693672011 Sutro Biopharma Inc.16 AU0000437634 Tusker Minerals Ltd.17 CA91016A1084 United Critical Minerals Corp.Anleihen/ETF1 CH1265891056 Basler Kantonalbank2 AT0000A3QRA4 Erste Group Bank AG3 AT0000A3QQY6 Erste Group Bank AG4 AT0000A3QQX8 Erste Group Bank AG5 FR0129287332 Frankreich, Republik6 DE000A351Z02 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -7 XS3247537452 United Overseas Bank Ltd.8 XS3247571477 United Utilities Water Finance PLC9 DE000A4EGCW9 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.10 IE000AALNYM3 Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF11 IE000UWJUW87 KRC Cat Bond UCITS ETF