The following instruments on XETRA do have their first trading 03.12.2025
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.12.2025
Aktien
1 VGG1472N1252 WeShop Holdings Ltd.
2 LU0011857645 Brait PLC
3 GRS326003019 Crete Plastics S.A.
4 GRS084003011 Unibios Holdings S.A.
5 AU000000WAT7 Waterco Ltd.
6 CA00723J1049 Adobe Inc. CDR
7 AU0000022402 Moho Resources Ltd.
8 CA62940V2030 NTG Clarity Networks Inc.
9 CA70289T1012 Patagonia Gold Corp.
10 CA7504681007 Radius Gold Inc.
11 AU0000154841 Tamboran Resources Corp. CDIS
12 US8794338298 Telephone & Data Systems Inc.
13 AU0000436933 Ore Resources Ltd.
14 CA7242551041 Pirate Gold Corp.
15 US8693672011 Sutro Biopharma Inc.
16 AU0000437634 Tusker Minerals Ltd.
17 CA91016A1084 United Critical Minerals Corp.
Anleihen/ETF
1 CH1265891056 Basler Kantonalbank
2 AT0000A3QRA4 Erste Group Bank AG
3 AT0000A3QQY6 Erste Group Bank AG
4 AT0000A3QQX8 Erste Group Bank AG
5 FR0129287332 Frankreich, Republik
6 DE000A351Z02 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
7 XS3247537452 United Overseas Bank Ltd.
8 XS3247571477 United Utilities Water Finance PLC
9 DE000A4EGCW9 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.
10 IE000AALNYM3 Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
11 IE000UWJUW87 KRC Cat Bond UCITS ETF
Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag 03.12.2025
Aktien
1 VGG1472N1252 WeShop Holdings Ltd.
2 LU0011857645 Brait PLC
3 GRS326003019 Crete Plastics S.A.
4 GRS084003011 Unibios Holdings S.A.
5 AU000000WAT7 Waterco Ltd.
6 CA00723J1049 Adobe Inc. CDR
7 AU0000022402 Moho Resources Ltd.
8 CA62940V2030 NTG Clarity Networks Inc.
9 CA70289T1012 Patagonia Gold Corp.
10 CA7504681007 Radius Gold Inc.
11 AU0000154841 Tamboran Resources Corp. CDIS
12 US8794338298 Telephone & Data Systems Inc.
13 AU0000436933 Ore Resources Ltd.
14 CA7242551041 Pirate Gold Corp.
15 US8693672011 Sutro Biopharma Inc.
16 AU0000437634 Tusker Minerals Ltd.
17 CA91016A1084 United Critical Minerals Corp.
Anleihen/ETF
1 CH1265891056 Basler Kantonalbank
2 AT0000A3QRA4 Erste Group Bank AG
3 AT0000A3QQY6 Erste Group Bank AG
4 AT0000A3QQX8 Erste Group Bank AG
5 FR0129287332 Frankreich, Republik
6 DE000A351Z02 Sächsische Aufbaubank -Förderbank -
7 XS3247537452 United Overseas Bank Ltd.
8 XS3247571477 United Utilities Water Finance PLC
9 DE000A4EGCW9 Bishopsgate Lux SV S.à r.l.
10 IE000AALNYM3 Fidelity Global Corp Bond Research Enhanced PAB UCITS ETF
11 IE000UWJUW87 KRC Cat Bond UCITS ETF
© 2025 Xetra Newsboard