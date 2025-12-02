Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA83410N1096 Sokoman Minerals Corp. 02.12.2025 CA7242551041 Pirate Gold Corp. 03.12.2025 Tausch 1:1
AU0000274284 Tusker Minerals Ltd. 02.12.2025 AU0000437634 Tusker Minerals Ltd. 03.12.2025 Tausch 1:1
AU0000272072 Ore Resources Ltd. 02.12.2025 AU0000436933 Ore Resources Ltd. 03.12.2025 Tausch 1:1
CA89626F1036 United Critical Minerals Corp. 02.12.2025 CA91016A1084 United Critical Minerals Corp. 03.12.2025 Tausch 1:1
US8693671021 Sutro Biopharma Inc. 02.12.2025 US8693672011 Sutro Biopharma Inc. 03.12.2025 Tausch 10:1
