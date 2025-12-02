The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 02.12.2025.

Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 02.12.2025

.

ISIN Name

AU0000272072 FUTURE BATTERY MINERALS

AU0000274284 DY6 METALS LTD

CA4925371052 KESSELRUN RESOURCES LTD

CA83410N1096 SOKOMAN MIN.CORP. NEW

CA89626F1036 TRIMERA METALS CORP.

US8693671021 SUTRO BIOPHARMA DL-,001

XS2052290439 MATTER TELEC 19/26 REGS





© 2025 Xetra Newsboard