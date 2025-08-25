|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|ADMIE IPTO HOLDING SA
|GRS518003009
|-
|0,0624 EUR
|ADVANCED ENERGY INDUSTRIES INC
|US0079731008
|0,1 USD
|0,0853 EUR
|CHINA GAS HOLDINGS LTD
|BMG2109G1033
|0,35 HKD
|0,0381 EUR
|CRETE PLASTICS SA
|GRS326003019
|-
|0,52 EUR
|DYNAGAS LNG PARTNERS LP
|MHY2188B1083
|0,049 USD
|0,0418 EUR
|ELEKTROCIEPLOWNIA BEDZIN SA
|PLECBDZ00013
|0,77 PLN
|0,1806 EUR
|ENGIE BRASIL ENERGIA SA ADR
|US29286U1079
|0,1617 USD
|0,1379 EUR
|HAVERTY FURNITURE COMPANIES INC CL A
|US4195962000
|0,3 USD
|0,2559 EUR
|JEFFERSON CAPITAL INC
|US47248R1032
|0,24 USD
|0,2047 EUR
|KLINGELNBERG AG
|CH0420462266
|0,25 CHF
|0,2661 EUR
|MAGELLAN FINANCIAL GROUP LIMITED
|AU000000MFG4
|0,469 AUD
|0,2597 EUR
|NATHANS FAMOUS INC
|US6323471002
|0,5 USD
|0,4265 EUR
|PATRICK INDUSTRIES INC
|US7033431039
|0,4 USD
|0,3412 EUR
|PAYCOM SOFTWARE INC
|US70432V1026
|0,375 USD
|0,3199 EUR
|SINGAPORE TECHNOLOGIES ENGINEERING LTD A ...
|US82929Y1010
|0,3123 USD
|0,2664 EUR
|SUNCORP GROUP LIMITED ADR
|US86723Y4070
|0,3191 USD
|0,2722 EUR
|VINCI COMPASS INVESTMENTS LTD
|KYG9451V1095
|0,15 USD
|0,1279 EUR
|WH GROUP LTD
|KYG960071028
|0,2 HKD
|0,0218 EUR
|YELLOW PAGES LIMITED
|CA9855721069
|0,25 CAD
|0,1542 EUR
|mehr Dividenden im wallstreetOnline Dividendenkalender
© 2025 wallstreetONLINE (Dividenden)