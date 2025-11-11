Zürich - Klingelnberg hat im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2025/26 (per Ende September) aufgrund des schwierigen Umfelds klar weniger umgesetzt als in der Vergleichsperiode. Unter dem Strich resultierte ein Verlust. Am Ausblick hält der Maschinenbauer fest. Der Umsatz reduzierte sich im ersten, üblicherweise schwächeren Halbjahr um gut 23 Prozent auf 103,6 Millionen Euro, wie das auf Kegelrad- und Stirnradbearbeitung spezialisierte Unternehmen ...

