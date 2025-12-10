Venture Global, Inc. ("Venture Global", NYSE: VG) gab heute bekannt, dass seine Tochtergesellschaft, Venture Global Plaquemines LNG, LLC ("VGPL"), ein Angebot über vorrangig besicherte Anleihen (Senior Secured Notes) mit einem Gesamtnennbetrag von 3.000.000.000 US-Dollar abgeschlossen hat, die in zwei Serien ausgegeben wurden: (i) eine Serie vorrangig besicherter Anleihen mit einem Zinssatz von 6,125 und einer Laufzeit bis 2030 (die "2030 Anleihen") mit einem Gesamtnennbetrag von 1.750.000.000 US-Dollar und (ii) eine Serie vorrangig besicherter Anleihen mit einem Zinssatz von 6,500 und einer Laufzeit bis 2034 (die "2034 Anleihen" und zusammen mit den 2030 Anleihen die "Anleihen") mit einem Gesamtnennbetrag von 1.250.000.000 US-Dollar. Die 2030 Anleihen werden am 15. Dezember 2030 fällig, und die 2034 Anleihen werden am 15. Juni 2034 fällig.

Venture Global hatte zuvor die Emission von vorrangig besicherten Anleihen durch VGPL in Höhe von 2.500.000.000 US-Dollar am 21. April 2025 und von 4.000.000.000 US-Dollar am 3. Juli 2025 (zusammen die "bestehenden Anleihen") angekündigt, wodurch sich der kombinierte Gesamtnennbetrag der von VGPL ausgegebenen vorrangig besicherten Anleihen seit Beginn der LNG-Produktion des Projekts im Dezember 2024 auf 9.500.000.000 US-Dollar beläuft.

VGPL beabsichtigt, den Nettoerlös aus dem Angebot zu verwenden, um (i) bestimmte ausstehende Beträge unter den bestehenden vorrangig besicherten Krediten erster Rangstelle von VGPL (die "bestehenden Kreditfazilitäten") vorzeitig zurückzuzahlen und (ii) Gebühren und Ausgaben im Zusammenhang mit dem Angebot zu begleichen. Die Anleihen werden von Venture Global Gator Express, LLC (einer Tochtergesellschaft von VGPL) garantiert. Die Anleihen sind gleichrangig (pari passu) durch ein erstrangiges Sicherheitsrecht an den Vermögenswerten besichert, die auch die bestehenden Kreditfazilitäten und die bestehenden Anleihen absichern.

Die Anleihen wurden nicht gemäß dem Securities Act von 1933 in seiner jeweils gültigen Fassung (der "Securities Act") oder den Wertpapiergesetzen irgendeines Bundesstaates oder anderer Jurisdiktionen registriert, und die Anleihen dürfen in den Vereinigten Staaten ohne Registrierung gemäß dem Securities Act oder einer anwendbaren Ausnahme von den Registrierungsanforderungen des Securities Act weder angeboten noch verkauft werden. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Kauf der Anleihen dar, noch dürfen diese Wertpapiere in einer Jurisdiktion verkauft werden, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf dieser Wertpapiere vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen einer solchen Jurisdiktion ungesetzlich wäre.

Über Venture Global

Venture Global ist ein US-amerikanischer Produzent und Exporteur von kostengünstigem US-amerikanischen Flüssigerdgas (LNG) mit einer Produktions-, Bau- und Entwicklungskapazität von über 100 MTPA. Venture Global hat 2022 die LNG-Produktion in seiner ersten Anlage aufgenommen und ist heute einer der größten LNG-Exporteure in den Vereinigten Staaten. Das vertikal integrierte Geschäft des Unternehmens umfasst Vermögenswerte entlang der gesamten LNG-Lieferkette, einschließlich LNG-Produktion, Erdgastransport, Verschiffung und Regasifizierung. Die ersten drei Projekte des Unternehmens, Calcasieu Pass, Plaquemines LNG und CP2 LNG, befinden sich in Louisiana am Golf von Mexiko. Venture Global entwickelt in jeder seiner LNG-Anlagen Projekte zur Kohlenstoffabscheidung und -sequestrierung.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, ausgenommen Aussagen über historische oder gegenwärtige Fakten oder Zustände, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Zu den "zukunftsgerichteten Aussagen" gehören unter anderem Aussagen zur Geschäftsstrategie, zu Plänen und Zielen von Venture Global, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus dem Angebot. Obwohl Venture Global davon ausgeht, dass die in diesen "zukunftsgerichteten Aussagen" zum Ausdruck gebrachten Erwartungen angemessen sind, sind sie naturgemäß ungewiss und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unwägbarkeiten, die außerhalb des Einflussbereichs von Venture Global liegen. Zudem können sich Annahmen als unzutreffend erweisen. Tatsächliche Ergebnisse können aufgrund verschiedener Faktoren wesentlich von den in den "zukunftsgerichteten Aussagen" erwarteten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Diese "zukunftsgerichteten Aussagen" gelten ausschließlich zum Zeitpunkt ihrer Veröffentlichung. Außer wenn gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Venture Global keine Verpflichtung, "zukunftsgerichtete Aussagen" zu aktualisieren oder zu überarbeiten oder Gründe für etwaige Abweichungen der tatsächlichen Ergebnisse anzugeben sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder anderer Umstände.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20251209456428/de/

Contacts:

Investorenkontakt

Ben Nolan

IR@ventureglobalLNG.com

Medienkontakt

Shaylyn Hynes

press@ventureglobalLNG.com