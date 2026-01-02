30 ehemalige NFL-Spieler aus verschiedenen NFL-Teams werden vor Ort bis zu 3.000 Erinnerungsstücke des Dream Bowl wie Helme, Fußbälle, Trikots und Live-Autogramme von Notable Live signieren.

Autogrammierte Erinnerungsstücke werden durch Prova- und Sumerian-Technologien gesichert, und digitale Zwillinge werden mit Data Vault tokenisiert.

Digitale Token, die an reale, signierte Sammlerstücke von The Dream Bowl gebunden sind, werden per Losverfahren an Inhaber des ursprünglichen Dream Bowl Meme Coin Tokens (der "Dream Bowl Meme Coin I") vergeben. Nach dem Ausgabedatum der Dream Bowl Meme Coin II-Token an bestimmte Inhaber von Datavault-AI-Wertpapieren zum 7. Januar 2026 (der "Dream Bowl Meme Coin II" und zusammen mit dem Dream Bowl Meme Coin I die "Dream Bowl Meme Coins") werden diese Gewinne zudem an Inhaber des Dream Bowl Meme Coin II vergeben. Die Vergabe erfolgt im Laufe des Jahres 2026, wobei durchschnittlich zehn Gewinner pro Werktag ausgewählt werden.

Die digitalen Token der Dream Bowl Meme Coins-Memorabilien werden an der bevorstehenden International NIL Exchange von Datavault AI gehandelt, und die Gewinner der Verlosung können entscheiden, ob sie die von ihnen gewonnenen signierten Dream Bowl-Memorabilien handeln oder physisch in Besitz nehmen möchten.

PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA / ACCESS Newswire / 2. Januar 2026 / Datavault AI Inc. ("Datavault AI" oder das "Unternehmen") (NASDAQ:DVLT), ein führender Anbieter von KI-gestützten Technologien für Datenbewertung, Monetarisierung, Authentifizierung und digitale Interaktion, gab heute bahnbrechende Neuerungen für den Dream Bowl bekannt, das führende All-Star-Event, bei dem die besten College-Talente vorgestellt werden. Das Spiel, das für den 11. Januar 2026 im AT&T Stadium geplant ist, wird live im ESPN+ Netzwerk landesweit übertragen und bietet aufstrebenden Athleten eine beispiellose Plattform sowie innovative Fan-Erlebnisse, die durch modernste Technologie ermöglicht werden.

Im Mittelpunkt der diesjährigen Veranstaltung steht die weltweit erste tokenisierte Autogrammstunde mit 30 ehemaligen Profispielern, bei der unveränderliche digitale Assets geschaffen werden, die die Sportgeschichte in Echtzeit bewahren. Diese tokenisierten Momente werden durch eine exklusive Zusammenarbeit mit Notable Live und PROVA SmartTag, die jeweils von NFL Hall of Famer Emmitt Smith mitbegründet bzw. gegründet wurden, authentifiziert und geschützt.

"Was wir beim Dream Bowl starten, ist nicht nur die erste tokenisierte Autogrammstunde mit 30 professionellen NFL-Spielern - es ist ein neuer Standard dafür, wie Sportgeschichte festgehalten, verifiziert und geteilt wird", sagte Billy Davis, Co-Direktor für Gesundheitsinitiativen bei NFL Alumni Health und zweifacher NFL-Super-Bowl-Champion. "Indem wir diese Momente tokenisieren, bewahren wir das Vermächtnis in Echtzeit und laden College-Athleten ein, schon in einem frühen Stadium Teil dieser Geschichte zu werden. Es geht um Anerkennung, Zugang und Überzeugung - jungen Spielern zu zeigen, dass ihre Träume nicht erst beginnen, wenn sie es "geschafft" haben, sondern schon dann, wenn ihre Reise gewürdigt wird. Das ist Geschichte, die bewahrt wird.

Mike Antonucci, Chief Operating Officer von Prova SmartTag und Mitbegründer und Chief Executive Officer von Notable Live, fügte hinzu: "Prova SmartTag wird diese Artikel schützen, die an der International NIL Exchange von Datavault AI gehandelt werden. Die Kombination aus sumerischen Quantenankern, Data Vault und unseren Technologien in Verbindung mit verifizierten, nicht durch KI erzeugten Inhalten von Notable Live bestätigt die Echtheit dieser Artikel auf unveränderliche Weise und liefert Nachweise für jede Transaktion, wenn sie von Fans, die den echten Artikel besitzen, den Besitzer wechseln. Der Dream Bowl ist das Turnier der Spieler und findet im AT&T Stadium statt, um talentierten Athleten die Chance zu geben, anerkannt zu werden. Es ist ein Bowl-Spiel, das auch eine Zusammenarbeit zwischen Technologien ins Leben ruft, die nun gemeinsam skaliert werden sollen, um NIL für unsere Jugend zu lösen und gleiche Wettbewerbsbedingungen für studentische Athleten zu schaffen, die nun über Daten, KI und Web 3.0 verfügen und Profis werden wollen."

Inhaber von Dream Bowl Meme Coin I-Token und, nach dem Ausgabedatum der Dream Bowl Meme Coin II-Token an bestimmte Inhaber von Datavault AI-Wertpapieren zum 7. Januar 2026, die Inhaber von Dream Bowl Meme Coin II-Token werden, sind 2026 für die Teilnahme an einer exklusiven Merchandise-Verlosung qualifiziert, bei der bis zu 3.000 limitierte, von The Dream Bowl signierte Erinnerungsstücke verlost werden. Die erste Verlosung findet live im AT&T Stadium über die patentierte ADIO-Tones-Technologie von Datavault AI statt. Diese Integration gewährleistet eine sichere Echtzeit-Interaktion und Belohnungen für die Community. Nach jeder Ausgabe des Dream Bowl Meme Coin II sind die Inhaber dieser Coins für weitere Verlosungen solcher Merchandise-Artikel qualifiziert, die nach dem Datum der Ausgabe dieser Coins stattfinden (das Datum wurde noch nicht bekannt gegeben).

"Die technologische Integration mit Prova und Notable Live macht diese Veranstaltung zu einem Meilenstein für viel größere Dinge, die noch kommen werden. Die Verwahrung der Wallets, die mit digitalen Zwillingen verbunden sind, und der Nachweis des Eigentums - unterstützt durch patentierte Technologien von Weltklasse - sowie die Zusammenarbeit mit Hall of Famer Emmitt Smith sind uns eine Ehre" erklärte Nathaniel Bradley, CEO von Datavault AI.

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Datavault AI, die Möglichkeiten im Bereich Name, Image und Likeness (NIL) zu revolutionieren und studentischen Athleten sichere, überprüfbare Wege zu bieten, um ihre Karriere von Anfang an zu monetarisieren. Durch die Kombination von Blockchain-Tokenisierung, quantensicheren Ankern und authentifizierten Inhalten schafft The Dream Bowl ein vertrauenswürdiges Ökosystem für Fans, Athleten und Sammler gleichermaßen.

Weitere Informationen zum Dream Bowl und zu den Tickets finden Sie unter dreambowl.net.

Über Datavault AI

Datavault AI (Nasdaq:DVLT) ist führend im Bereich KI-gestützte Datenerfahrungen, Bewertung und Monetarisierung in der Web 3.0-Umgebung. Die cloudbasierte Plattform des Unternehmens bietet umfassende Lösungen durch seine kooperativen Abteilungen für Akustikwissenschaft und Datenwissenschaft. Die Abteilung für Akustikwissenschaft von Datavault AI umfasst die patentierten Technologien WiSA, ADIO und Sumerian für räumlichen und mehrkanaligen drahtlosen HD-Sound. Die Abteilung Data Science nutzt Web 3.0 und Hochleistungsrechner für die Wahrnehmung, Bewertung und sichere Monetarisierung von Erfahrungsdaten in verschiedenen Branchen, darunter Sport und Unterhaltung, Biotechnologie, Bildung, Fintech, Immobilien, Gesundheitswesen und Energie. Der Information Data Exchange (IDE) ermöglicht Digital Twins und die sichere Lizenzierung von Namen, Bildern und Ähnlichkeiten und fördert so eine verantwortungsvolle KI mit Integrität. Die anpassbare Technologie-Suite von Datavault AI bietet KI/ML-Automatisierung, Integration von Drittanbietern, Analysen, Marketing-Automatisierung und Werbeüberwachung. Der Hauptsitz befindet sich in Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.dvlt.ai.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält "zukunftsgerichtete Aussagen" (im Sinne des Private Securities Litigation Reform Act von 1995 in seiner geänderten Fassung und anderer Wertpapiergesetze) über Datavault AI Inc. ("Datavault AI", das "Unternehmen", "uns", "unser" oder "wir") und unsere Branche, die Risiken und Unsicherheiten beinhalten. In einigen Fällen können Sie zukunftsgerichtete Aussagen daran erkennen, dass sie Wörter wie "können", "könnten", "werden", "sollen", "sollten", "erwarten", "planen", "voraussehen", "würden", "beabsichtigen", "anstreben", "prognostiziert", "erwägt", "glaubt", "schätzt", "vorhersagt", "potenziell", "Ziel", "Zielsetzung", "anstrebt", "wahrscheinlich" oder "fortsetzen" oder die Verneinung dieser Wörter oder andere ähnliche Begriffe oder Ausdrücke, die sich auf unsere Erwartungen, Strategien, Pläne oder Absichten beziehen. Das Fehlen dieser Wörter bedeutet nicht, dass eine Aussage nicht zukunftsgerichtet ist. Solche zukunftsgerichteten Aussagen umfassen unter anderem Aussagen zu zukünftigen Ereignissen, den Partnerschaften von Datavault AI mit Notable Live, der PROVA Group und Emmitt Smith, einschließlich der potenziellen Chancen für Datavault AI im Rahmen dieser Partnerschaften, der geplanten Verlosung von Dream Bowl-Erinnerungsstücken, einschließlich der Art, Menge und Identität dieser Gegenstände, den erwarteten Einsatz der proprietären Technologien von Datavault AI beim Dream Bowl 2026 und deren erfolgreiche Integration in die erwartete Verlosung von Dream Bowl-Erinnerungsstücken, die mögliche Verteilung von Dream Bowl Meme Coin II-Token durch Datavault AI und den Zeitpunkt dieser Verteilung, bilden notwendigerweise die Basis für Schätzungen und Annahmen, die zwar vom Unternehmen und seiner Geschäftsleitung als angemessen erachtet werden, aber von Natur aus unsicher sind. Leser werden darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf diese und andere hierin enthaltene zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen.

Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund verschiedener Risiken und Ungewissheiten, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die folgenden, erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen angedeuteten Ergebnissen abweichen: die Fähigkeit von Datavault AI, seine proprietären Technologien beim Dream Bowl und danach zu entwickeln und erfolgreich zu vermarkten; regulatorische Risiken und Risiken im Zusammenhang mit geistigem Eigentum im Zusammenhang mit der geplanten Verlosung von Dream Bowl-Erinnerungsstücken; das mögliche Scheitern von Datavault AI, seine proprietären Technologien beim Dream Bowl erfolgreich einzusetzen oder die erwarteten Vorteile daraus zu realisieren; Risiken im Zusammenhang mit Gerichtsverfahren, die gegen Datavault AI in Bezug auf die Dream Bowl Meme Coins und deren Verteilung an die berechtigten Anteilseigner von Datavault AI eingeleitet werden könnten; Risiken im Zusammenhang mit den Rechten von Datavault AI, den Stichtag und den Zahlungstermin für die Verteilung der erwarteten Dividendenausschüttung von Dream Bowl Meme Coin II-Token an berechtigte Anteilseigner von Datavault AI zu ändern und/oder diese Ausschüttung zu widerrufen; Veränderungen der wirtschaftlichen, marktbezogenen oder regulatorischen Rahmenbedingungen; Risiken im Zusammenhang mit sich weiterentwickelnden regulatorischen Rahmenbedingungen für tokenisierte Vermögenswerte; sowie weitere Risiken und Ungewissheiten, die in den bei der SEC eingereichten Unterlagen von Datavault AI, einschließlich des Jahresberichts auf Formular 10-K für das am 31. Dezember 2024 endende Geschäftsjahr und anderer Unterlagen, die Datavault AI von Zeit zu Zeit bei der SEC einreicht und die auf der Website der SEC unter www.sec.gov verfügbar sind, ausführlicher beschrieben sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse von den Erwartungen abweichen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich ausschließlich auf Ereignisse zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Aussagen. Datavault AI übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, um Ereignisse oder Umstände nach dem Datum dieser Pressemitteilung oder neue Informationen oder das Eintreten unvorhergesehener Ereignisse widerzuspiegeln, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Datavault AI erreicht möglicherweise nicht die in seinen zukunftsgerichteten Aussagen offenbarten Pläne, Absichten oder Erwartungen, und Sie sollten sich nicht übermäßig auf solche zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Die zukunftsgerichteten Aussagen von Datavault AI spiegeln nicht die potenziellen Auswirkungen zukünftiger Akquisitionen, Fusionen, Veräußerungen, Joint Ventures oder Investitionen wider, die das Unternehmen möglicherweise tätigt.

Medienkontakt:

mailto:ir@dvlt.ai

Quelle: Datavault AI Inc

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82341Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=82341&tr=1



