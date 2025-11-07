Neue Standards für die Duftbranche

IFF (NYSE: IFF), global führend bei Geschmacksstoffen, Düften, Lebensmittelzutaten und Bioscience, hat die Erbauung einer Stätte zur naturbasierten Produktion von Wasserstoff in seinem Werk zur Produktion und Erforschung von Duftinhaltsstoffen in Benicarló, Spanien, bekannt gegeben. Das Werk arbeitet mit Iberdrola zusammen, einem der weltweit größten Produzenten von erneuerbaren Energien. So entsteht das erste Werk in der Duftbranche, das mithilfe von erneuerbaren Energien Wasserstoffreaktionen erzeugt, um wichtige Bestandteile von Parfüms herzustellen. In Übereinstimmung mit der Mission des Unternehmens, mehr Gutes zu tun für Menschen und den Planeten, können in diesem Werk jährlich mehr als 100 Tonnen sauberer Wasserstoff mithilfe von erneuerbarer Energie hergestellt werden. Inbegriffen ist ein integrierter Kompressor, worin sich vor Ort Wasserstoff speichern lässt. Dies verringert das Life Cycle Assessment (LCA) der Produkte und hilft Kunden weltweit, ihre Ziele zur Reduktion von Kohlenstoff zu erreichen.

Photo credit: IFF IFF Plant in Benicarlo

"Die neue Anlage zur Produktion von Wasserstoff in Benicarló ist ein großer Schritt weg vom traditionellen 'grauen Wasserstoff', der mit Dampf-Methan-Reformierung und fossilen Energien nicht vor Ort hergestellt wurde," sagte Jaime Gomezflores, Senior Vice President von Global Operations Manufacturing bei IFF Scent. "Dies ist der erste Schritt zur Bereitstellung von Technologie und zur Erweiterung der Produktion, um in Zukunft die Emissionen zu verringern."

IFF Benicarló stellt Inhaltsstoffe für Parfüms her. Die geografische Lage des Werkes ist günstig, weil Spanien reichhaltige natürliche ressourcen bietet und dort die industrielle Nachfrage hoch ist. IFF's Werk in Benicarló zur Produktion von grünem Wasserstoff wird von Solarenergie betrieben und wird für Hydrogenierungsreaktionen genutzt, durch die mehr als 50 wichtige IFF-Inhaltsstoffe, wie Cashmeran und Kharismal entstehen.

Durch die Umstellung auf grünen Wasserstoff werden pro Jahr 2.000 Tonnen Kohlenwasserstoffemissionen eingespart. So kann IFF seine Nachhaltigkeitsziele besser erreichen: Es sollen die direkten Emissionen (Stufe 1 und 2) bis 2030 um 50 und die indirekten Emissionen (Stufe 3) um 30 verringert werden. Langfristig strebt IFF für seine Betriebe bis 2040 das Null-Emissionen-Ziel an.

Die neue Produktionsstätte gehört zu einem Vertrag mit einer Laufzeit von zehn Jahren über die Lieferung von erneuerbaren Energien mit Iberdrola. IFF will die neue, in der Branche erste Anlage für die Produktion von grünem Wasserstoff als Blueprint nutzen für Innovationen in allen seinen Werken. IFF's Übergang zu grünem Wasserstoff ist eine von zahlreichen Initiativen, den Betrieb auf Nachhaltigkeit umzustellen. Im vergangenen Jahr hat IFF sein ECHA-konformes, biologisch abbaubares System für die Erzeugung von Gerüchen namens ENVIROCAP vorgestellt und es wurde eine Partnerschaft mit Reservas Votorantim für nachhaltiges Bioprospecting in Brasilien's größten privaten atlantischen Waldreservat bekannt gegeben.

