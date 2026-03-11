IFF (NYSE: IFF) ein weltweit führendes Unternehmen in den Bereichen Aromen, Duftstoffe, Lebensmittelzutaten sowie Gesundheits- und Biowissenschaften erweitert seine regionalen Produktions- und Innovationskapazitäten, um das anhaltende Wachstum seines Geschäftsbereichs Gesundheits- und Biowissenschaften (H&B) in Lateinamerika, einem der am schnellsten wachsenden Märkte für das Unternehmen, besser zu unterstützen. Zu den Maßnahmen gehören die Umwandlung des Standorts Arroyito in Argentinien in das erste vollständig auf Fermentation basierende Enzymproduktionszentrum von IFF in der Region sowie die Eröffnung eines Anwendungslabors für Haushaltspflegeprodukte im IFF- Innovationszentrum in Brasilien. Zusammen erweitern diese Verbesserungen die regionale Präsenz von IFF und sollen die Geschwindigkeit, Zuverlässigkeit und lokal relevanten Lösungen für Märkte wie Brauerei, Tierernährung, Biokraftstoffe und Haushaltspflege verbessern.

"Es geht darum, wissenschaftliche Erkenntnisse dort umzusetzen, wo sie am dringendsten benötigt werden", erklärte Letícia Gonçalves, President von IFF H&B. "Durch die Einführung von erstklassigen Fermentations- und Anwendungskapazitäten in Lateinamerika beschleunigen wir Innovationen für unsere Kunden und setzen diese in bessere Lebensmittel, effektivere Reinigungslösungen und Alltagsprodukte um, die die Lebensqualität von Millionen von Verbrauchern in der gesamten Region verbessern."

Aufbau eines regionalen Zentrums für die Enzymproduktion

Die umfassende Expertise von IFF im Bereich der Fermentationstechnologie bildet das Herzstück der Erweiterung in Arroyito und ermöglicht die Herstellung von hochleistungsfähigen Enzymen durch kontrollierte biologische Prozesse, die unter realen Produktionsbedingungen konsistente Ergebnisse liefern und gleichzeitig die Umweltbelastung reduzieren. Dank dieser Verbesserungen wird IFF nun Enzyme bereits in der ersten biologischen Phase vor Ort produzieren, anstatt sich ausschließlich auf die letzten Verarbeitungs- und Verpackungsschritte zu verlassen. Dies verbessert die Zuverlässigkeit der Leistung, erhöht die Verarbeitungseffizienz und ermöglicht schnellere Anpassungen, wenn sich die Kundenbedürfnisse in verschiedenen Anwendungsbereichen wie Brauerei, Tierernährung, Biokraftstoffe und Haushaltspflege weiterentwickeln.

Förderung angewandter Innovationen im Bereich Haushalts- und Körperpflege

Ergänzend zur Umgestaltung des Werks in Arroyito wurde das neue Anwendungslabor für Haushaltspflegeprodukte von IFF in Brasilien eingerichtet, um Kunden dabei zu unterstützen, die Enzymleistung unter realen regionalen Bedingungen zu bewerten und zu optimieren. Das Labor unterstützt Anwendungen in den Bereichen Wäschepflege und Geschirrspülen, ermöglicht schnellere Tests, eine verbesserte Formulierungsgenauigkeit und eine engere Zusammenarbeit mit Kunden, die Reinigungsprodukte der nächsten Generation entwickeln.

"Lateinamerika ist ein dynamischer Wachstumsmarkt für biowissenschaftliche Lösungen", erklärte Deia Vilela, Vice President Lateinamerika bei IFF H&B. "Besonders spannend ist, wie diese Dynamik durch intensivere Partnerschaften mit Kunden und Teams in der gesamten Region geprägt wird und damit eine solide Grundlage für nachhaltige Innovation und gemeinsames Wachstum in den kommenden Jahren schafft."

Aufbauend auf mehr als vier Jahrzehnten Führungsrolle in der industriellen Biotechnologie unterstreicht die Investition von IFF das langfristige Engagement des Unternehmens in der Region und positioniert den Geschäftsbereich Gesundheit und Biowissenschaften so, dass er von künftigen Wachstumsmöglichkeiten in den Bereichen Lebensmittel, Haushalts- und Körperpflege, Tierernährung und bioindustrielle Märkte profitieren kann.

