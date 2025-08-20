Anzeige
Mehr »
Mittwoch, 20.08.2025 - Börsentäglich über 12.000 News
+62% Kurspotenzial: Jetzt handeln?
Anzeige

Indizes
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Aktien
Kurs
%		News
24 h / 7 T		Aufrufe
7 Tage

Xetra-Orderbuch

Fonds
Kurs
%

Devisen
Kurs
%

Rohstoffe
Kurs
%

Themen
Kurs
%

Erweiterte Suche

WKN: A14M21 | ISIN: US29444U7000 | Ticker-Symbol: EQN2
Tradegate
20.08.25 | 07:41
660,20 Euro
-0,66 % -4,40
Branche
Netzwerktechnik
Aktienmarkt
S&P 500
1-Jahres-Chart
EQUINIX INC Chart 1 Jahr
5-Tage-Chart
EQUINIX INC 5-Tage-Chart
RealtimeGeldBriefZeit
657,20660,2007:47
657,20660,2007:48
Firmen im Artikel
5-Tage-Chart
AFLAC
AFLAC INC Chart 1 Jahr
Unternehmen / AktienKurs%
AFLAC INC91,04-0,85 %
ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC46,000-29,77 %
EQUINIX INC660,20-0,66 %
FIERA CAPITAL CORPORATION4,1600,00 %
GLADSTONE CAPITAL CORPORATION23,150+0,43 %
GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION11,360-0,09 %
GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION12,2000,00 %
GLADSTONE LAND CORPORATION7,690-0,26 %
HENNESSY ADVISORS INC11,260+3,02 %
KARAT PACKAGING INC21,400-4,46 %
KELLY SERVICES INC12,0000,00 %
KUMBA IRON ORE LIMITED14,500+0,69 %
LEONARDO DRS INC35,370+0,08 %
MANULIFE FINANCIAL CORPORATION26,230+0,42 %
MARATHON PETROLEUM CORPORATION139,98-0,81 %
MARKETAXESS HOLDINGS INC158,25-1,34 %
MGM CHINA HOLDINGS LTD1,7200,00 %
OCEANAGOLD CORPORATION13,900-0,71 %
ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED18,7000,00 %
ORMAT TECHNOLOGIES INC79,76+0,10 %
PILGRIMS PRIDE CORPORATION40,800-0,97 %
POWELL INDUSTRIES INC219,00+0,27 %
WARNER MUSIC GROUP CORP28,000+0,50 %
Werbehinweise: Die Billigung des Basisprospekts durch die BaFin ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.