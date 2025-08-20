|Unternehmen
|ISIN-Code
|Dividende (Währung)
|Dividende (EUR)
|AFLAC INC
|US0010551028
|0,58 USD
|0,498 EUR
|ARRAY DIGITAL INFRASTRUCTURE INC
|US9116841084
|23 USD
|19,7499 EUR
|EQUINIX INC
|US29444U7000
|4,69 USD
|4,0272 EUR
|FIERA CAPITAL CORPORATION
|CA31660A1030
|0,108 CAD
|0,0668 EUR
|GLADSTONE CAPITAL CORPORATION
|US3765358789
|0,165 USD
|0,1416 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION
|US3765361080
|0,1 USD
|0,0858 EUR
|GLADSTONE COMMERCIAL CORPORATION PRF G
|US3765368846
|0,125 USD
|0,1073 EUR
|GLADSTONE INVESTMENT CORPORATION
|US3765461070
|0,08 USD
|0,0686 EUR
|GLADSTONE LAND CORPORATION
|US3765491010
|0,0467 USD
|0,0401 EUR
|GRIFOLS SA ADR 1/2/EO
|US3984382008
|0,0866 USD
|EUR
|HENNESSY ADVISORS INC
|US4258851009
|0,1375 USD
|0,118 EUR
|KARAT PACKAGING INC
|US48563L1017
|0,45 USD
|0,3864 EUR
|KELLY SERVICES INC
|US4881522084
|0,075 USD
|0,0644 EUR
|KELLY SERVICES INC CL B
|US4881523074
|0,075 USD
|0,0644 EUR
|KUMBA IRON ORE LIMITED
|ZAE000085346
|16,6 ZAR
|0,8055 EUR
|LEONARDO DRS INC
|US52661A1088
|0,09 USD
|0,0772 EUR
|MANULIFE FINANCIAL CORPORATION
|CA56501R1064
|0,44 CAD
|0,2725 EUR
|MARATHON PETROLEUM CORPORATION
|US56585A1025
|0,91 USD
|0,7814 EUR
|MARKETAXESS HOLDINGS INC
|US57060D1081
|0,76 USD
|0,6526 EUR
|MGM CHINA HOLDINGS LTD
|KYG607441022
|0,313 HKD
|0,0344 EUR
|OCEANAGOLD CORPORATION
|CA6752224007
|0,03 USD
|0,0257 EUR
|ONESPAWORLD HOLDINGS LIMITED
|BSP736841136
|0,04 USD
|0,0343 EUR
|ORMAT TECHNOLOGIES INC
|US6866881021
|0,12 USD
|0,103 EUR
|PILGRIMS PRIDE CORPORATION
|US72147K1088
|2,1 USD
|1,8032 EUR
|POWELL INDUSTRIES INC
|US7391281067
|0,2675 USD
|0,2297 EUR
|WARNER MUSIC GROUP CORP
|US9345502036
|0,19 USD
|0,1631 EUR
