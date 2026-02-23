Der in Linnavuori, Finnland, entwickelte und gebaute Motor verkörpert die modernste Technologie der neuen Core-Motorenfamilie von AGCO Power. "Diesel Engine of the Year" zählt zu den renommiertesten Auszeichnungen der Branche und würdigt seit 20 Jahren wegweisende Innovationen im Bereich der Antriebsstränge für Geländefahrzeuge.

Powertrain International Editor-in-Chief Fabio Butturi (left) presents the Diesel Engine of the Year 2026 award to AGCO Power Vice President Juha Tervala. Next to them, AGCO Power Project Manager for Engineering Juha-Pekka Asikainen applauds. In the background: the CORE80 engine.

Laut Fabio Butturi, Chefredakteur von Powertrain International, fiel die Entscheidung leicht:

"Core80 ist das Ergebnis von technischem Mut und Innovationskraft. Der Preis gebührt der gesamten Core-Motorenfamilie, die eine neue Ära für AGCO Power im Bereich Zugmaschinen und andere nicht straßengebundene Nutzfahrzeuge einläutet."

Entwickelt für anspruchsvolle Off-Highway-Anwendungen

Die Core-Motorenfamilie wurde für die anspruchsvollsten Maschinen in den Bereichen Landwirtschaft, Bauwesen, Forstwirtschaft und Materialtransport konzipiert. Auch zukünftige Antriebstechnologien wie Hybridantriebe und alternative Kraftstoffe wie Wasserstoff werden von dieser Architektur unterstützt.

"Core-Motoren zeigen, dass modernen Verbrennungstechnologien weiterhin eine zentrale Rolle bei der Energiewende zufällt", so Butturi.

Juha Tervala, Vice President, AGCO Power, bewertet die Auszeichnung als Anerkennung für das Team, das diese Innovation entwickelt hat:

"Dieser Preis gehört allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern von AGCO Power. Unser Werk in Linnavuori vereint die Bereiche Technik und Fertigung, Qualität, Einkauf, Aftermarket und die gesamte Forschung und Entwicklung des Unternehmens rund um Antriebsstränge unter einem Dach. Core ist das Ergebnis dieser einzigartigen Synergie."

Führende Kraftstoffeffizienz innerhalb seiner Kategorie

Einer der wichtigsten Vorteile der Core-Familie ist der gegenüber früheren Generationen deutlich optimierte Kraftstoffverbrauch.*

Core50-Motor: Fendt 620 Vario mit CORE50: 245 g/kWh (DLG-Powermix-Test, Feldarbeit)

Core75-Motor: Fendt 728 Vario mit CORE75: 242 g/kWh (DLG Powermix-Test, Feldarbeit)

Dies entspricht einer Verbesserung von etwa 5 im Vergleich zu früheren Motorengenerationen von AGCO Power im selben Leistungsbereich.

Der Core80 wurde noch nicht vom unabhängigen DLG-Institut getestet. Die bereits getesteten Zugmaschinen mit Core50- und Core75-Motor haben sich jedoch als die sparsamsten und emissionsärmsten Maschinen ihrer Kategorie bewährt.

Entwicklung in enger Zusammenarbeit mit Fendt

Die Motoren sind aus einer Kooperation mit Fendt hervorgegangen, um den Anforderungen von Landwirten bereits in der Konzeptphase gerecht zu werden.

"Die niedertourigen Core-Motoren sind ideal für Fendt-Traktoren geeignet, da sie eine hohe Leistung bei geringem Geräuschpegel und außergewöhnlichen Fahreigenschaften entfalten", berichtet Juha-Pekka Asikainen, Project Manager, Engineering, AGCO Power.

Mit einem Drehmoment von bis zu 1680 Nm ist der Core80 der leistungsstärkste Motor der Produktfamilie. Stahlkolben und ein Turbolader mit variabler Geometrie (VGT) liefern eine schnelles Ansprechverhalten, eine starke Motorbremswirkung und eine verbesserte Effizienz.

"Wir haben eine überragende Leistungsfähigkeit ohne komplexes EGR-System oder zweistufige Turboaufladung erreicht und konnten dadurch die Zuverlässigkeit deutlich steigern", fügt Asikainen an.

Bereit für Energielösungen der Zukunft

Die Core-Motoren sind nicht nur eine neue Dieselplattform. Sie legen auch den Grundstein für zukünftige Antriebssysteme. Ihre Architektur unterstützt Elektrifizierung, Hybridsysteme und CO2-neutrale Kraftstoffe.

Sämtliche Motoren von AGCO Power werden schon heute mit erneuerbarem HVO-Diesel betrieben. Unterdessen wird die Entwicklung im Clean Energy Laboratory von AGCO Power vorangetrieben, um Testmöglichkeiten für Wasserstoff, Methanol und andere zukünftige Energiequellen vorzubereiten.

"Die Core-Familie ist erst der Anfang. "Wir entwickeln Lösungen, die den Kunden von heute dienen und für die Energiesysteme von morgen gewappnet sind", erklärt Kelvin Bennett, Vice President, Engineering, AGCO.

Über AGCO

AGCO (NYSE: AGCO) ist ein weltweit führender Anbieter von Landmaschinen und Technologien für die Präzisionslandwirtschaft. Mit seiner "Farmer-First"-Strategie liefert AGCO einen attraktiven Mehrwert über seine differenzierten und namhaften Marken Fendt, Massey Ferguson, PTx und Valtra. Die leistungsstarken Maschinen und intelligenten Landwirtschaftslösungen von AGCO, wie etwa markenunabhängige Nachrüsttechnologien und autonome Lösungen, befähigen Landwirte, ihre Produktivität zu steigern und zugleich die Welt auf nachhaltige Weise zu ernähren. Weitere Informationen unter www.agcocorp.com.

Über AGCO Power

AGCO Power ist einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von Motoren für Offroad-Maschinen. Wir bauen Motoren für bekannte Zugmaschinenhersteller wie Fendt, Valtra und Massey Ferguson. Außerdem werden AGCO Power-Motoren in anderen Geländefahrzeugen wie beispielsweise Forstmaschinen eingesetzt. Die Produktionsstätten befinden sich in Finnland, China, Brasilien und Argentinien. Das Werk in Linnavuori ist seit mehr als 80 Jahren in Betrieb und gehört zur AGCO Corporation. www.agcopower.com

Über Diesel of the Year

"Diesel of the Year" ist eine internationale Auszeichnung, die jedes Jahr an den innovativsten Dieselmotor für industrielle und nicht straßengebundene Maschinen und Geräte verliehen wird. Mit dieser von Powertrain International verliehenen Auszeichnung werden Motoren gewürdigt, die technologische Innovation, Effizienz, Leistung und Erfüllung der Emissionsvorschriften kombinieren und Lösungen präsentieren, die den globalen Markt für Off-Highway-Antriebsstränge maßgeblich prägen.

Interviewanfragen: Communications Manager Vilja Pylsy, vilja.pylsy@agcocorp.com