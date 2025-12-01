Einstellung Aufnahme
ISIN Name Einstellung mit Ablauf: ISIN Name Ab dem: Anmerkungen
CA69381H1064 P2P Group Ltd. 01.12.2025 CA46125N1024 Inturai Ventures Corp. 02.12.2025 Tausch 1:1
NO0012697715 Energeia AS 01.12.2025 NO0013698431 Energeia AS 02.12.2025 Tausch 250:1
GB00BFZ4N465 Cushman and Wakefield PLC 01.12.2025 BMG2717C1064 Cushman and Wakefield PLC 02.12.2025 Tausch 1:1
US88688T1007 Tilray Brands Inc. 01.12.2025 US88688T2096 Tilray Brands Inc. 02.12.2025 Tausch 10:1
US4440971095 Hudson Pacific Properties Inc. 01.12.2025 US4440974065 Hudson Pacific Properties Inc. 02.12.2025 Tausch 7:1
