© Foto: SOPA Images - Sipa USADer Cannabis- und Konsumgüterkonzern Tilray Brands beschleunigt seine internationale Expansion - und nimmt dabei vor allem den lukrativen Markt für medizinisches Cannabis ins Visier. Die Aktie geht am Freitag steil!Ausschlaggebend war ein Rekordumsatz: Mit Erlösen von 217,5 Millionen US-Dollar übertraf der Cannabis- und Konsumgüterkonzern sowohl den eigenen Vorjahreswert als auch die Markterwartung von rund 210 Millionen US-Dollar. Unterm Strich meldete Tilray zwar weiterhin rote Zahlen, der Verlust je Aktie von 0,02 US-Dollar entsprach jedoch exakt den Analystenschätzungen. Damit rückte für Investoren vor allem die operative Entwicklung in den Fokus. Konzernchef Irwin Simon sprach von …Den vollständigen Artikel lesen
