DENSBORN, Deutschland, March 12, 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tilray Pharma, die Pharmasparte von Tilray Brands, Inc. (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY), hat eine strategische Partnerschaft mit Tilray Medical, CC Pharma, 14U Pharma und der "gesund leben"-Kooperation bekannt gegeben, die von Alliance Healthcare Deutschland betrieben wird. Als eines der größten Apothekennetzwerke Deutschlands betreibt Alliance Healthcare Deutschland 27 Logistikzentren im ganzen Land und beliefert täglich mehr als 10.000 Apotheken. Dieses umfassende Vertriebsnetzwerk gilt als führendes Unterstützungssystem für unabhängige Apotheken und bietet wichtige Dienstleistungen, Marketingressourcen und Einkaufsvorteile. Es spielt eine entscheidende Rolle bei der Sicherstellung einer effektiven nationalen Arzneimittelversorgung.

Mit Wirkung zum 1. April 2026 werden Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma eine Zusammenarbeit eingehen, um ihre Marktpräsenz in ganz Deutschland zu stärken, indem sie eine umfangreiche Produktpalette anbieten und den Zugang zu Apotheken verbessern. Im Rahmen der "gesund leben"-Kooperation wird diese Allianz Partnerapotheken umfassende Gesundheitslösungen anbieten, darunter verschreibungspflichtige Medikamente (Rx), vergünstigte Arzneimittel über Parallelimporte und das medizinische Cannabis-Portfolio von Tilray Medical. Die Partnerschaft wurde entwickelt, um sowohl die Anforderungen von B2B-Apotheken als auch die Bedürfnisse von B2C-Patienten und -Verbrauchern zu erfüllen. Sie gewährt Partnerapotheken Zugang zu vorteilhaften Einkaufsbedingungen, einer erhöhten Produktverfügbarkeit und einem verbesserten Serviceangebot.

Die Apothekenkooperation "gesund leben" umfasst rund 3.600 Mitgliedsapotheken in ganz Deutschland. Die Mitgliedschaft bietet erhebliche Vorteile, darunter digitalen und vorrangigen Zugang, der die Konnektivität verbessert und die Möglichkeiten innerhalb des Netzwerks erweitert. Die Allianz "gesund leben" fungiert als zentrales Kooperationsnetzwerk im deutschen Apothekenbereich und bietet ihren Mitgliedern einen Mehrwert durch wettbewerbsfähige Einkaufskonditionen, innovative Dienstleistungen zur Steigerung der betrieblichen Effizienz, intelligente Lösungen zur Erhöhung der Kundenfrequenz und des Umsatzes sowie maßgeschneiderte Unterstützung.

Rajnish Ohri, President International bei Tilray Brands, erklärte: "Deutschland bleibt einer der bedeutendsten und dynamischsten Gesundheitsmärkte in Europa. Durch die Zusammenführung von Tilray Medical, CC Pharma und 14U Pharma im Rahmen dieser Partnerschaft stärken wir unsere gemeinsame Position - wir erweitern unsere Aktivitäten in Deutschland, verbessern den Zugang zu Apotheken und schaffen eine noch leistungsfähigere Plattform für langfristiges Wachstum. Diese Zusammenarbeit stärkt unsere Fähigkeit, Apotheken, Patienten und Verbraucher im ganzen Land zu versorgen, und schafft gleichzeitig die Voraussetzungen für eine weitere Expansion auf dem deutschen Markt."

CC Pharma ist eines von zwei Parallelimportunternehmen, die von Alliance Healthcare Deutschland als Partner ausgewählt wurden, was die hohe Reputation von Tilray im deutschen Pharmahandel unterstreicht. Diese Partnerschaft ermöglicht CC Pharma einen bevorzugten Zugang zu über 20 % der deutschen Apotheken und erweitert die Marktpräsenz des Unternehmens. Derzeit unterstützt CC Pharma mehr als 16.000 Apotheken im ganzen Land.

Mathias Bossen, Managing Director von CC Pharma, erklärte: "Unsere langjährige Partnerschaft mit Alliance Healthcare Deutschland erlangt durch diese strategische Zusammenarbeit ein neues Niveau. Durch die Bündelung unserer Stärken und unseres Fachwissens setzen wir neue Maßstäbe in Bezug auf Zugang, Service und Innovation für Apotheken und Patienten in ganz Deutschland."

Diese Partnerschaft unterstreicht das Engagement von Tilray, eine skalierte, integrierte Gesundheitsplattform in Deutschland aufzubauen, indem das Unternehmen seine Führungsposition im Pharmahandel durch CC Pharma und seine wachsende Präsenz im Bereich medizinisches Cannabis durch Tilray Medical nutzt.

Über Alliance Healthcare Deutschland und GEHE

Alliance Healthcare Deutschland und GEHE fördern Gesundheit: sicher, zuverlässig und schnell. Die Alliance Healthcare Deutschland GmbH mit Sitz in Frankfurt am Main ist ein Unternehmen der Boots-Gruppe und mit ihren beiden Großhandelsmarken Alliance Healthcare Deutschland und GEHE sowie der starken Apothekenkooperation "gesund leben" einer der bedeutendsten Gesundheitsdienstleister für Apotheken und Pharmahersteller in Deutschland. Mit einem modernen Netzwerk und zukunftssicheren Dienstleistungen gewährleistet der Full-Service-Pharmagroßhändler mit 29 Standorten gemeinsam mit seinen Partnern die flächendeckende Versorgung mit Arzneimitteln und Gesundheitsdienstleistungen. Der Schwerpunkt liegt auf einer nachhaltigen, vertrauenswürdigen und ganzheitlichen Gesundheitsversorgung in Deutschland, damit alle Menschen ein gesünderes und erfüllteres Leben führen können. wemovehealth

www.alliance-healthcare-gehe.de

Über "gesund leben"

Die bedeutende Apothekenkooperation "gesund leben" stärkt Apotheken nachhaltig, wirtschaftlich und strukturell und übernimmt gleichzeitig Verantwortung für die Gesundheitsversorgung von Millionen von Menschen. Die Kooperation unterstützt ihre rund 3.600 Partnerapotheken mit umfassenden, zukunftsorientierten Dienstleistungen in den Bereichen Marketing, Gesundheitsberatung, Digitalisierung, Personalmanagement und Weiterbildung sowie operative Prozesse und Finanzen. Mit diesem starken Dienstleistungsportfolio ermöglichen wir unseren Partnern, innovative Kundenansätze und neue Gesundheitsdienstleistungen anzubieten. Im Mittelpunkt stehen stets die Menschen und ihre Gesundheit.

Über CC Pharma

CC Pharma ist ein führender pharmazeutischer Distributor in Deutschland und beliefert Apotheken bundesweit mit einem breiten Portfolio an Marken- und Generika-Arzneimitteln. Als Teil von Tilray Brands vereint CC Pharma lokale Marktkenntnisse mit der Größe, Disziplin und den strategischen Ressourcen eines globalen Unternehmens.

Weitere Informationen zu CC Pharma finden Sie unter www.cc-pharma.com

Über 14U Pharma

14U Pharma, eine Tochtergesellschaft von CC Pharma, ist ein in Deutschland ansässiges Pharmaunternehmen, das sich auf Rabattverträge spezialisiert hat und sich auf innovative Gesundheitslösungen und patientenorientierte Produktentwicklung konzentriert.

Über Tilray Medical

Tilray Medical hat es sich zur Aufgabe gemacht, Leben zu verändern und die Würde von bedürftigen Patienten durch einen sicheren und zuverlässigen Zugang zu einem globalen Portfolio medizinischer Cannabismarken zu fördern, darunter Tilray, Aphria, Broken Coast, Symbios und Navcora. Tilray kann stetiges Wachstum verzeichnen, von einem der ersten Unternehmen, das als lizenzierter Produzent von medizinischem Cannabis in Kanada zugelassen wurde, bis zum Bau der ersten GMP-zertifizierten Cannabisproduktionsanlagen in Europa, zunächst in Portugal und später in Deutschland. Heute ist Tilray Medical einer der größten Lieferanten von medizinischem Cannabis für Patienten, Ärzte, Krankenhäuser, Apotheken, Forscher und Regierungen in 20 Ländern und auf fünf Kontinenten.

Weitere Informationen über Tilray Medical finden Sie hier: Tilray Medical Europe, Tilray Medical Canada und Tilray Medical Australia-New Zealand.

Über Tilray Brands

Tilray Brands, Inc. ("Tilray") (Nasdaq: TLRY; TSX: TLRY) ist ein weltweit führendes Unternehmen für Lifestyle- und Konsumgüter mit Niederlassungen in Kanada, den Vereinigten Staaten, Europa, Australien und Lateinamerika, das als transformative Kraft an der Schnittstelle von Cannabis, Getränken, Wellness und Unterhaltung führend ist und das Leben durch Momente der Verbundenheit verbessert. Tilray hat es sich zur Aufgabe gemacht, ein führendes Premium-Lifestyle-Unternehmen mit einer Vielzahl von Marken und innovativen Produkten zu sein, die Freude bereiten und unvergessliche Erlebnisse schaffen. Die beispiellose Plattform von Tilray unterstützt über 40 Marken in über 20 Ländern, darunter ein umfassendes Angebot an Cannabisprodukten, hanfbasierte Lebensmittel und Craft-Getränke.

Weitere Informationen darüber, wie wir durch Momente der Verbundenheit das Leben verbessern, finden Sie auf Tilray.com. Folgen Sie @Tilray auf allen sozialen Plattformen.

Zukunftsgerichtete Aussagen-

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

CC Pharma GmbH - In den Feldern 2 - 54570 Densborn - Germany

Verena Meiers: marketing@cc-pharma.de

Tilray Brands Medien: news@tilray.com

Investoren: investors@tilray.com