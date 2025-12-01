The following instruments on Boerse Frankfurt do have their last trading day on 01.12.2025.
Die folgenden Instrumente in Boerse Frankfurt haben ihren letzten Handelstag am 01.12.2025
.
ISIN Name
CA69381H1064 P2P GROUP LTD.
GB00BFZ4N465 CUSHMAN WAKEF. DL,01
IE000B8M14I0 JPM-BB CH AG BD UE EOHA
IE000TB7IEF3 JPM-BB CH AG BD UE A
NO0012697715 ENERGEIA AS NK 0,01
US4103451021 HANESBRANDS INC. DL -,01
US4440971095 HUDSON PACIFIC PPT.DL-,01
US88688T1007 TILRAY BRA. CL.2 DL-,0001
