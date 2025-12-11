Highlights

- Inturai erreicht gemeinsam mit seinem Partner PQStation einen Durchbruch bei der sicheren Vernetzung von IoT-Geräten mit kleinem Formfaktor unter Einsatz der Post-Quanten-Kryptografie.

- Inturai stellt damit weltweit die Weichen für den Einsatz quantensicherer Protokolle in kritischen Sektoren; das gilt vor allem für jene Länder, in denen kritische Sektoren wie Gesundheitsversorgung und Verteidigung bis zum Jahr 2026 mit der Migration beginnen und bis zum Jahr 2028 post-quanten-sicher sein müssen.

- Milliarden von Geräten weltweit arbeiten mit ESP32-Mikrochips, vor allem in Haushalten und im Gesundheitswesen, aber auch in der Drohnentechnologie, bei Überwachungsrobotern, in Gesundheitsüberwachungssystemen für Soldaten, ferngesteuerten Rovern für die Sprengstoffdetektion und autonomen Grenzpatrouilleneinheiten.

- Inturai besitzt die exklusiven Einsatzrechte in den Bereichen Verteidigung, Seniorenpflege und Eigenheimsicherheit.

Vancouver, British Columbia - 11. Dezember 2025 / IRW-Press / Inturai Ventures Corp. (das "Unternehmen") (CSE: URAI / OTC: PPBGF / FWB: 3QG0) freut sich, bekannt zu geben, dass das Unternehmen in Zusammenarbeit mit PQStation, seinem Partner für Cybersicherheit, erfolgreich eine quantensichere Verschlüsselung für vernetzte Geräte geschaffen hat, die in den Bereichen Verteidigung, Seniorenpflege und Eigenheimsicherheit zum Einsatz kommen. Im Rahmen der Vereinbarung besitzt Inturai die Exklusivrechte für die Verwendung der Technologie von PQStation in diesen Bereichen. Bei der gemeinsamen Arbeit konzentrierte man sich auf die Sicherung des MQTT-Datenverkehrs mit Hilfe der Post-Quanten-Kryptografie (PQC) auf ESP32-Mikrochips, wie sie weltweit in Milliarden von Geräten zum Einsatz kommen.

Beispiel für ein ESP32-Gerät, auf dem nun das System Post Quantum Secure ausgeführt werden kann.

Die Verschlüsselung wurde auf zwei Arten getestet: einmal nur mit PQC und einmal in Kombination mit herkömmlichen Sicherheitsmaßnahmen. Beide Varianten überzeugten mit einer starken Leistung mit nur geringer Verzögerung und minimalem Stromverbrauch. Das beweist, dass selbst kleine Geräte mit geringem Stromverbrauch sicher gegen zukünftige Quantenbedrohungen arbeiten können.

Dieser Fortschritt ist von zentraler Bedeutung für Inturai und seine Mission, kritische Daten in Echtzeit-Sensornetzwerken zu schützen. Ob zur Sicherung von Seniorenpflegeheimen, Wohnhäusern oder militärischen Operationen - die Plattform von Inturai ist ab sofort mit einer Verschlüsselung ausgestattet, die stark genug ist, um den Bedrohungen von heute und auch morgen zu begegnen. Das Unternehmen geht davon aus, dass ein Großteil seiner Pipeline in den Bereichen Gesundheit, Drohnen und Militär von diesem Durchbruch profitieren wird. Schließlich wurde der weltweite Markt für ESP32-Module bereits im Jahr 2023 auf rund 2,1 Mrd. $ geschätzt und soll bis zum Jahr 2032* auf 4,6 Mrd. $ anwachsen.

Post-Quanten-Sicherheit liegt weltweit im Trend

Regierungen in den Vereinigten Staaten, Kanada, Australien und der Europäischen Union verlangen, dass mit den Sicherheits-Upgrades für die Post-Quanten-Ära schon im Jahr 2026 begonnen wird. In einigen Fällen, wie beispielsweise in Australien und der EU, müssen kritische Sektoren wie Verteidigung und Gesundheitswesen die Umstellung bereits im Jahr 2028 abgeschlossen haben.

Dieser globale Wandel unterstreicht die Dringlichkeit und Relevanz der Vorteile, die Inturai schon frühzeitig mit der Sicherung essenzieller Systeme gegen neue Quantenbedrohungen eröffnet.

Mit diesem Erfolg positioniert sich Inturai als Technologieführer im Bereich Spatial Intelligence (räumliche Intelligenz). Die Kompetenz des Unternehmens, weltweit sichere, KI-gestützte Sensorik ohne schwerfällige Hardware oder Komplexitäten bereitzustellen, ist ein entscheidender Schritt zum Aufbau intelligenter, vertrauenswürdiger Umgebungen der nächsten Generation.

*https://dataintelo.com/report/global-esp32-module-market

Über Inturai Ventures

Inturai Ventures treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen mit hochmodernen KI-Technologien voran und transformiert somit Branchen wie das Gesundheitswesen, das Militär, intelligente Häuser und Industrieanwendungen. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.inturai.com. Für Investor-Anfragen:

Ed Clarke, CEO

Inturai Ventures Corp.

E-Mail: investor@inturai.com

Tel: (+1) 604 339-0339

