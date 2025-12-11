FOLGENDE(S) INSTRUMENT(E) WIRD/ WERDEN WIEDER IN DEN HANDEL AUFGENOMMEN MIT FOLGENDEM TRADING SCHEDULE.
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTURAI VENT.CORP. O.N. 3QG0 CA46125N1024
AB/FROM ONWARDS 11.12.2025 14:27 CET
THE FOLLOWING INSTRUMENT(S) IS/ARE RESUMED TRADING WITH FOLLOWING TRADING SCHEDULE:
INSTRUMENT NAME KUERZEL/SHORTCODE ISIN
INTURAI VENT.CORP. O.N. 3QG0 CA46125N1024
AB/FROM ONWARDS 11.12.2025 14:27 CET
© 2025 Xetra Newsboard