NEW YORK, 8. Dezember 2025 /PRNewswire/ -- Newmark Group, Inc. ("NMRK"), ein führender ein führender Berater und Dienstleister im Bereich Gewerbeimmobilien für große institutionelle Investoren, globale Unternehmen und andere Eigentümer und Nutzer weltweit, wurde von Euromoney zu Nordamerikas bestem Immobilienberater ernannt.
Mit diesem Preis werden Unternehmen ausgezeichnet, die durch Marktkenntnis, strategische Beratung und die Fähigkeit, komplexe Herausforderungen im Immobilienbereich zu meistern, außergewöhnliche Ergebnisse für ihre Kunden erzielen. Die Beratungsleistungen von Newmark umfassen große Kapitalmarkttransaktionen, anspruchsvolle Vermietungsmandate, globale Portfoliostrategien, Arbeitsplatzlösungen sowie fortschrittliche Forschung und Analytik.
"Es ist eine Ehre, für unsere herausragenden Leistungen und die Ergebnisse, die wir liefern, ausgezeichnet zu werden", sagte Barry Gosin, Chief Executive Officer von Newmark und Vorsitzender von Newmark & Company Real Estate, Inc. "Diese Auszeichnung spiegelt das Vertrauen unserer Kunden in Newmark und das Engagement unserer Mitarbeiter wider, deren Expertise und Zusammenarbeit zu außergewöhnlichen Ergebnissen führen."
Die Anerkennung folgt auf ein weiteres Jahr mit bedeutendem Wachstum und Differenzierung für Newmark. Das Unternehmen hat seine globale Plattform durch wichtige Akquisitionen und die Expansion in Europa und Asien weiter ausgebaut, seine talentierte Belegschaft in den Bereichen Kapitalmärkte, Leasing und Occupier Solutions vertieft und seine Daten-, Analyse- und Technologiekapazitäten weiterentwickelt - unter anderem durch die Ausweitung seiner Managed Services und Investor Solutions-Geschäfte.
Diese strategischen Investitionen bauen auf dem langfristigen Erfolgskurs von Newmark auf. Das Unternehmen ist das am schnellsten wachsende börsennotierte Unternehmen für gewerbliche Immobiliendienstleistungen, das in den USA und Großbritannien notiert ist, mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 21 % zwischen 2011 und 2024[1]. Das Unternehmen ist in der Lage, seinen Kunden umfassendes Fachwissen über Märkte, Sektoren und Zyklen hinweg zu bieten.
