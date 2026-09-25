Zinsen hoch oder runter: Die Federal Reserve hat auf den Druck der Bond-Märkte reagiert und erstmals seit vielen Jahren wieder die Zinsen erhöht. Das belastet den US-Haushalt extrem und dürfte auch für Dämpfer am ohnehin angeschlagenen Immobilienmarkt sorgen. Die erste Reaktion der Goldanleger fiel ebenfalls negativ aus. Der Preis korrigierte, dennoch dürfte dies nur eine Momentaufnahme sein. Clevere Notenbanker wie jene der People's Bank of China nutzen das aktuelle Preisniveau für massive Käufe. Auch bei den Gold-ETF steigt derzeit die Zahl der Käufe. Die aktuelle Korrektur beim Goldpreis ist daher vor allem auch eine Chance für Aktienanleger bei spannenden Aktien. Wir blicken heute deshalb auf die Papiere von Lundin Gold, Kobo Resources und Barrick Mining.Den vollständigen Artikel lesen ...
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