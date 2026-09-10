Wenn der Goldpreis die Marke von 4.000 USD je Unze knackt, werden die Aktien der Bergbauriesen für viele Anleger wieder interessant. Doch völlig ohne Risiken sind auch die Papiere der größten Bergbauunternehmen nicht. Eine Goldmine ist ein schwindendes Gut: Jede geförderte Unze mindert die Reserven. Zwar verdienen Barrick Mining und auch Newmont aktuell sehr gutes Geld, doch auch sie kämpfen mit Herausforderungen. Den Nachschub an neuen Ressourcen sicherzustellen, wird immer herausfordernder. Genau hier kommen wendige Explorer ins Spiel, die mit smarten Methoden die Goldreserven von morgen ins Visier nehmen.Den vollständigen Artikel lesen ...
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